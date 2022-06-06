Конфликт между Андреем Павелко и Шевченко возник из-за разногласий в финансовой стороне контракта.

Журналист и блогер Константин Андриюк назвал наставника сборной Украины Александра Петракова главным героем отбора на ЧМ-2022 и в то же время раскритиковал Андрея Шевченко за уход из национальной сборной летом 2021 года.

Андриюк сделал пост в Facebook, где раскрыл подробности конфликта между Шевченко и президентом УАФ Андреем Павелко. По версии журналиста, стороны летом 2021 года не смогли договориться о продлении контракта, потому что Шевченко хотел изменить финансовые условия.

"Уэльс - Украина - 1:0. Да, проигран ЧМ-2022 в Катаре. Да, потеряны надежды. Но главный герой этого отбора именно наставник сборной Украины Александр Петраков. Объясняю почему. Гениальный тренер современности – Андрей Шевченко проср... ой извините - провалил старт отбора к ЧМ-2022. Три матча - три ничьи, с Францией, Финляндией, Казахстаном. А сейчас то, что вы никогда не видели и не читали. У Шевченко и его тренерского штаба был контракт – 35% - зарплаты и 65% - бонус за выход на ЧЕ-2020 и предстоящий ЧМ-2022. Шевченко и Ко проср... ой - провалили старт отбора на ЧМ-2022.

И тогда....Шевченко говорит Павелко: "Ой, а давайте изменим контракт! Давайте дальше - 65% зарплаты и лишь 35% - бонусы за выход на ЧМ-2022". Павелко и Ко сказали вполне уместно: "Подожди дядя! Ты проср.... сыграл три матча отбора на ЧМ-2022. Доведи этот путь до конца с тем контрактом, который мы начали (35% - зп и 65% - бонусы) и после отбора на ЧМ-2022 поговорим". На что "патриот" сборной Украины Андрей Шевченко просто бросил свою команду. Ради... деньжат.

И знаете что? Я тогда говорил всем своим коллегам спортивным журналистам: "Несмотря ни на что, я в этой истории на стороне Андрея Павелко. И сейчас я готов это повторить – я на стороне Андрея Павелко. Потому что он поступил правильно, сказав правду "патриоту" Андрею Шевченко. Потому что 64-летний Александр Петраков пришел за копеечную зарплату тренером сборной и остановился в шаге от чуда. Потому что 64-летний Александр Петраков сказал: "Украинский язык - это важно". И начал официально общаться на украинском в отличие от уроженца Дворковщины. Оба родителя которого всю жизнь общались исключительно на украинском языке. И который стыдится языка своего народа.

Поэтому! Петраков должен остаться дальше тренером сборной Украины. Который смог совершить чудо! Несмотря на невыход на ЧМ-2022. Который показывает, как нужно быть настоящим тренером своей команды. И своей страны! Спасибо, тренер Петраков! За отбор, за который не стыдно!", - написал Андриюк.

Отметим, что Павелко и Шевченко - кумовья между собой. "Шева" после ухода из сборной Украины возглавил итальянский "Дженоа" 7 ноября 2021 года, но из-за провальных результатов его оттуда уволили 15 января 2022 года.

Андрей Шевченко у руля сборной