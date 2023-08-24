Лионель Месси отличился двумя голевыми передачами в этой игре.

В ночь на 24 августа "Интер Майами" пробился в финал Открытого кубка США по футболу.

В 1/2 финала турнира клуб украинца Сергея Кривцова одержал победу над "Цинцинатти" в серии послематчевых пенальти. В основное и дополнительное время поединок завершился со счетом 3:3.

Стоит отметить, что в ходе поединка "Интер Майами" проигрывал со счетом 0:2, но сумел совершить невероятный камбэк и пробиться в финал кубка.

Видео дня

Большой вклад в триумф "Интера Майами" в этой встрече сделал Лионель Месси. Звездный аргентинец отметился двумя результативными передачами и голом в серии пенальти.

"Цинцинатти" - "Интер Майами" - 3:3 (4:5 пен)

Голы: Акоста, 18, Васкес, 53, Кубо, 114 - Кампана, 68, 90+7, Мартинес, 93

Отметим, что украинский защитник Сергей Кривцов провел полный матч и получил желтую карточку на 80-й минуте.

В финале Открытого кубка США по футболу "Интер Майами" сыграет с "Динамо Хьюстон". Встреча состоится 27 сентября.

Напомним, ранее "Интер Майами" выиграл первый трофей в клубной истории. Команда Месси и Кривцова стала победителем Кубка лиг-2023, обыграв в финале "Нэшвилл".

Вас также могут заинтересовать новости: