"Валенсии" удалось уйти от поражения в матче против "Атлетико".

В воскресенье, 7 ноября, в центральном поединке 13-го тура чемпионата Испании встречались "Валенсия" и мадридский "Атлетико".

Команды выдали феерический поединок с непредсказуемой концовкой. Открыл счет в игре Луис Суарес, который в первом тайме вывел вперед "Атлетико". Второй тайм начался с гола "Валенсии" на 50-й минуте, отличился автоголом Савич. Спустя 8 минут Антуан Гризманн во второй раз вывел "матрасников" вперед, после чего на 62-й минуте Врсалько укрепил преимещество гостей.

Казалось, что победа уже в кармане у "Атлетико", однако в компенсированное время футболисты "Валенсии" совершили настоящее чудо. Сначала на 90+2 минуте поединка Уго Дуро сделал счет 2:3, а после, на 90+6 минуте Дуро оформил дубль в матче и спас "летучих мышей" от поражения.

"Валенсия" - "Атлетико" - 3:3

Голы: Савич (АГ), 50, Дуро, 90+2, 90+6 - Суарес, 35, Гризманн, 58, Врасалько, 62

"Валенсия": Силлессен, Фулькье, Альдерете (Вальехо, 85), Диакаби, Гайя, Солер (Куандреди, 85), Гильямон, Васс (Маркос Андре, 65), Рачич (Муса, 65), Гедеш, Элдер Кошта (Дуро, 85).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Врсалько, 8), Савич, Хименес, Эрмосо, Карраско, Коке, де Пауль (Жоау Феликс, 87), Суарес (Эррера, 87), Гризманн, Корреа (Кондогбиа, 73).

Предупреждения: Гильямон, Врсалько, Муса.

Обзор матча:

После 13-го тура мадридский "Атлетико" с 23 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Валенсия" набрала 17 очков и идет на 10-й позиции.

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Автор: Владимир Медяник