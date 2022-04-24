ПСЖ завоевал свое десятое чемпионство в истории.

В субботу, 23 апреля, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже в рамках 34-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 ПСЖ принимал "Ланс". Команды сыграли вничью - 1:1.

Хозяева открыли счет лишь на 66-й минуте встречи - Лионель Месси отправил мяч в сетки с передачи Неймара. Гости восстановили паритет на 88-й минуте благодаря точному удару Корентена Жана.

Отметим, что "Ланс" играл в меньшинстве с 57-й минуты встречи после того, как Кевин Дансо получил вторую желтую карточку.

ПСЖ – Ланс - 1:1

Голы: Месси, 68 - Жан, 88

ПСЖ: Навас, Маркиньос, Рамос, Кимпембе, Хакими (Ди Мария, 76), Верратти, Гуйе (Данилу, 81), Мендеш, Месси, Неймар, Мбаппе

Ланс: Лека, Гради, Дансо, Ву, Клаусс (Машаду, 73), Дукоре, Фофана, Франковски (Жан, 82), Сотока (Саид, 82), Кошта (Ганаго, 73), Муинга (Хайдара, 61)

Предупреждения: Рамос (54), Верратти (73), Маркиньос (78), Неймар (90) – Дансо (9)

Удаление: Дансо (57, вторая желтая)

Обзор матча:

Эта ничья позволила ПСЖ досрочно завоевать титул чемпиона Франции. После 34-х сыгранных туров ПСЖ располагается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 78 очков. У ближайшего преследователя парижан - "Марселя" 62 очка. У команды из Марселя нет математических шансов догнать ПСЖ. "Ланс" с 54 очками находится на седьмой строчке.

ПСЖ в 10-й раз в своей истории стал чемпионом Франции. ПСЖ сравнялся с "Сент-Этьеном" по количеству титулов в Лиге 1. Парижский клуб является самым титулованным во Франции. Помимо чемпионских титулов, в коллекции ПСЖ 14 Кубков Франции и девять Кубков французской лиги.

Стоит отметить, что для Лионеля Месси титул чемпиона Франции стал 11-м чемпионским трофеем в карьере спустя 17 лет после завоевания первого в составе каталонской "Барселоны". На "Камп Ноу" аргентинец выиграл 10 чемпионских трофеев, включая серию из трех подряд в период с 2009 по 2011 годы.

Кроме того, это первый чемпионский титул в карьере тренера для наставника ПСЖ Маурисио Почеттино. Ранее аргентинский специалист выиграл с ПСЖ Кубок и Суперкубок Франции. За время тренерской карьеры Почеттино также работал с "Эспаньолом", "Саутгемптоном" и "Тоттенхэм Хотспур".

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