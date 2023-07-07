Последним клубом Макаренко был венгерский "Фехервар", который он покинул по истечении срока действия контракта.

Украинский полузащитник Евгений Макаренко продолжит карьеру в составе "Ордабасы" из Казахстана.

Как сообщает "ТаТоТаке", 32-летний хавбек сегодня утром, 7 июля, прибыл в Шимкент для подписания соглашения о сотрудничестве с новым клубом.

Последним клубом Макаренко был венгерский "Фехервар", который он покинул по истечении срока действия контракта.

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Ранее известный нападающий Артем Беседин стал игроком "Ордабасы".

Макаренко имеет в своем активе 15 матчей за национальную сборную Украины. До "Фехервара" он выступал за бельгийские "Кортрейк" и "Андерлехт", украинские "Динамо" и "Говерлу". Макаренко дважды был чемпионом Украины в составе "Динамо" (в сезонах 2014/15 и 2015/16).

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