Евгений Макаренко помог "Фехервару" пройти в 1/16 финала Кубка Венгрии.

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Макаренко забил свой первый гол за венгерский "Фехервар".

Его команда в матче 1/32 финала Кубка Венгрии играла против "Керюлети". "Фехервар" победил со счетом 5:2, а пятый гол на 88-й минуте забил Макаренко.

31-летний украинец имеет в своем активе 15 матчей за национальную сборную Украины. До "Фехервара" он выступал за бельгийские "Кортрейк" и "Андерлехт", украинские "Динамо" и "Говерлу".

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" вернул в свою команду украинца с чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из "Ференцвароша". Также "горняки" забрали у "Фехервара" Ивана Петряка.

До сих пор за "Фехервар" выступает бывший защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов.

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