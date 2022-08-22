Украинский полузащитник Иван Петряк перешел в донецкий "Шахтер" из венгерского "МОЛ Фехервар".
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Контракт с игроком был подписан на 4 года.
Стоит отметить, что 28-летний футболист уже выступал в составе "горняков". В сезоне-2017/18 он сыграл за донецкую команду в 17 матчах, отличившись 2 голами.
Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из "Ференцвароша". Кроме того, "горняки" подписали хорватского футболиста Невена Джурасека.
Напомним, во вторник, 23 августа, стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу. В первом туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Металлиста-1925". Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".
Иван Петряк: карьера
- Петряк с 2011-го выступал за "Зарю", дебютировал в УПЛ в возрасте 17 лет в матче с "горняками". За 5 сезонов в составе луганчан провел 74 матча и забил 6 мячей.
- Признавался лучшим молодым футболистом Украины в 2015 году.
- Летом 2016 года перешел в "Шахтер", но еще сезон отыграл за "Зарю" на правах аренды. В составе луганского клуба провел 34 матча, забил 6 мячей и отдал 8 ассистов.
- Сезон-2018/19 провел в аренде в венгерском "Ференцвароше". За венгерский клуб отыграл 36 матчей, забил 6 голов и отдал 12 ассистов.
- Летом 2019 года подписал контракт с "МОЛ Фехервар", за который выступал на протяжении последних 3 лет (124 матча, 28 мячей, 26 ассистов).
- С 2012 года играл за юношеские и молодежную сборные Украины. В марте 2016 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую провел 5 матчей.