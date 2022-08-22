Иван Петряк вернулся в донецкий "Шахтер".

Украинский полузащитник Иван Петряк перешел в донецкий "Шахтер" из венгерского "МОЛ Фехервар".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Контракт с игроком был подписан на 4 года.

Стоит отметить, что 28-летний футболист уже выступал в составе "горняков". В сезоне-2017/18 он сыграл за донецкую команду в 17 матчах, отличившись 2 голами.

Ранее УНИАН сообщал, что "Шахтер" вернул в клуб еще одного украинца из чемпионата Венгрии – Александра Зубкова из "Ференцвароша". Кроме того, "горняки" подписали хорватского футболиста Невена Джурасека.

Напомним, во вторник, 23 августа, стартует новый сезон чемпионата Украины по футболу. В первом туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Металлиста-1925". Игра пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Иван Петряк: карьера