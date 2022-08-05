Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зубков перешел из венгерского "Ференцвароша" в донецкий "Шахтер".
Об этом сообщает официальный сайт "горняков".
Контракт с 25-летним воспитанником "Шахтера" рассчитан до лета 2027 года.
Напомним, в 2019 году "Шахтер" отдал Зубкова в аренду в "Ференцварош", а через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.
Зубков по итогам сезона 2021/22 стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша", забив три гола в 34 матчах во всех турнирах.
26-летний Зубков в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за "Ференцварош", который тренирует россиянин Станислав Черчесов.
Александр Зубков: карьера
- 25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.
- В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош". На счету Зубкова в "Ференцвароше" 19 голов и 23 результативные передачи в 110 матчах.
- С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.
- 7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.