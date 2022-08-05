Александр Зубков подписал с "горняками" контракт до лета 2027 года.

Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зубков перешел из венгерского "Ференцвароша" в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает официальный сайт "горняков".

Контракт с 25-летним воспитанником "Шахтера" рассчитан до лета 2027 года.

Напомним, в 2019 году "Шахтер" отдал Зубкова в аренду в "Ференцварош", а через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.

Зубков по итогам сезона 2021/22 стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша", забив три гола в 34 матчах во всех турнирах.

26-летний Зубков в нынешнем сезоне ни разу не сыграл за "Ференцварош", который тренирует россиянин Станислав Черчесов.

Александр Зубков: карьера

25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.

В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош". На счету Зубкова в "Ференцвароше" 19 голов и 23 результативные передачи в 110 матчах.

С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.

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