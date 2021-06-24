Роман Яремчук / фото REUTERS
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2020.
В stories в Instagram Яремчук опубликовал свое совместное фото с Александром Зинченко и обратился к украинским болельщикам.
"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - написал Яремчук.
instagram.com/r.yaremchuk
Напомним, Яремчук забил на Евро-2020 два гола - в матчах против Нидерландов и Северной Македонии. Вместе с Андреем Шевченко и Андреем Ярмоленко он является лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Соперником сборной Украины по плей-офф стала команда Швеции. Украинцы проведут матч 29 июня в Глазго.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram