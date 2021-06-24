Роман Яремчук считает, что команда должна исправиться перед болельщиками.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2020.

В stories в Instagram Яремчук опубликовал свое совместное фото с Александром Зинченко и обратился к украинским болельщикам.

"Большой шанс реабилитироваться перед вами", - написал Яремчук.

Напомним, Яремчук забил на Евро-2020 два гола - в матчах против Нидерландов и Северной Македонии. Вместе с Андреем Шевченко и Андреем Ярмоленко он является лучшим бомбардиром сборной Украины на чемпионатах Европы.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь