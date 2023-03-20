Маркус Рашфорд получил травму в матче Кубка Англии против "Фулхэма".

В воскресенье, 26 марта, состоится поединок второго тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Англии сыграет против Украины.

Накануне стало известно, что в матче против "сине-желтых" Гарет Саутгейт не сможет рассчитывать на нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда.

Форвард получил травму в игре "красных дьяволов" против "Фулхэма" в 1/4 финала Кубка Англии. Этот матч Рашфорд начал в стартовом составе, но на 83-й минуте Тен Хаг вынужденно заменил его на Фреда.

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в Twitter утверждает, что из-за этого повреждения Рашфорд не сможет принять участие в поединках квалификации Евро-2024 на этой неделе.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Маркус Рашфорд сыграл за "Манчестер Юнайтед" 44 игры во всех турнирах и забил 27 голов.

Напомним, сборная Англии в первом туре отбора на ЧЕ-2024 сыграет против сборной Италии. Матч запланирован на 23 марта. Во втором туре команда Гарета Саутгейта встретится с национальной командой Украины.

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