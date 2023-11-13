В ноябре сборная Италии сыграет два ключевых матча в рамках квалификации Евро-2024.

17 и 20 ноября национальная сборная Италии сыграет решающие матчи в рамках квалификации Евро-2024 по футболу.

Накануне главный тренер "Скуадры Адзурры" объявил состав команды на ноябрьские игры отбора на чемпионат Европы. В расположение команды не были вызваны Сандро Тонали ("Ньюкасл") и Николо Фаджоли ("Ювентус"). Эти футболисты были отстранены от футбола. Также в лагерь сборной не смог прибыть форвард "Дженоа" Маттео Ретеги, который восстанавливается после травмы.

Позже стало известно, что из заявки были вычеркнуты еще три игрока: вратарь "Наполи" Алекс Мерет, защитник "Милана" Давиде Калабрия и центрбек "Аталанты" Рафаэль Толой. Эти футболисты получили повреждения в матчах Серии А в 12-м туре, который состоялся на выходных.

Видео дня

В понедельник, 13 ноября, стало известно, что решающие игры квалификации Евро-2024 пропустит также полузащитник "Ювентуса" Мануэле Локателли. По информации итальянских СМИ, он получил травму на тренировке и покинул базу сборной Италии в Коверчано.

С учетом всех травм заявка сборной Италии на матчи против Северной Македонии и Украины выглядит следующим образом:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция), Иван Проведель ("Лацио"), Гульельмо Викарио ("Тоттенхэм", Англия)

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все - "Интер"), Алессандро Буонджорно ("Торино"), Андреа Камбьясо, Федерико Гатти (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи")

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба - "Интер"), Джакомо Бонавентура ("Фиорентина"), Андреа Кольпани ("Монца"), Брайан Кристанте ("Рома"), Жоржиньо ("Арсенал", Англия)

Форварды: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Кьеза, Мойзе Кин (оба - "Ювентус"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Маттео Политано ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Наполи"), Джанлука Скамакка ("Аталанта"), Николо Дзаньоло ("Астон Вилла", Англия)

Напомним, сборная Италии сыграет в ноябре два матча в рамках отбора на ЧЕ-2024 по футболу. 17 ноября "Скуадра Адзурра" сыграет против Северной Македонии, а 20 ноября - против сборной Украины.

Положение команд в группе С квалификации Евро-2024: Англия (6 матчей, 16 очков), Украина (7 матчей, 13 очков), Италия (6 матчей, 10 очков), Северная Македония (6 матчей, 7 очков), Мальта (7 матчей, 0 очков).

Отметим, что победитель матча Украина - Италия получит прямую путевку на ЧЕ-2024 по футболу.

Вас также могут заинтересовать новости: