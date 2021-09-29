Лассина Траоре получил тяжелое повреждение.

Нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо Лассина Траоре выбыл на длительный период из-за травмы колена. Ужасный эпизод случился в поединке 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с миланским "Интером".

"Футболисту предстоит пройти углубленное медицинское обследование. В ближайшие дни будет проведена операция, после чего медицинская служба составит план восстановления Траоре", - сказано в заявлении "горняков" на официальном сайте.

20-летний нападающий рискует быть вне спорта более 6 месяцев. Траоре стал жертвой единоборства с латералем "Интера" Дензелом Дюмфрисом. Последний случайно упал на ногу новичку "Шахтера".

Теперь свой шанс получит резервный форвард дончан Даниил Сикан, который уже вызывается в сборную Украины.

Траоре лишь прошлым летом присоединился к "Шахтеру".

Лассина Траоре: что о нем известно

Траоре присоединился к "Аяксу" в 16-летнем возрасте, а в мае 2019-го года дебютировал за клуб из Амстердама.

На его счету 31 матч, 12 голов и 12 голевых передач за "Аякс". 7 из них он забил в 12 матчах чемпионата Нидерландов в сезоне 2020-2021. Также в прошлом сезоне в его активе 1 гол в 5 матчах Лиги чемпионов.

За сборную Буркина-Фасо Траоре дебютировал в 16 лет. На данный момент на его счету 17 матчей и 7 голов.

Всего за "Шахтер" Траоре успел провести 14 поединков и забить 9 мячей.

Автор: Артем Будрин