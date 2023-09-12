Матч против Украины пропустит лидер полузащиты сборной Италии Сандро Тонали.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против Италии в рамках шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Украина.

Накануне матча стало известно, что итальянская команда потерпела серьезную кадровую потерю. Главный тренер "Скуадры Адзурры" Лучано Спаллетти не сможет рассчитывать в этой игре на Сандро Тонали.

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Хавбек "Ньюкасла" получил повреждение в матче пятого тура квалификации Евро-2024 против Северной Македонии и не успел восстановиться к встрече с Украиной.

В финальной заявке сборной Италии на поединок против Украины Тонали отсутствует.

Также поединок с украинской сборной пропустят Джанлука Манчини, Маттео Политано, Иван Проведель и Леонардо Спинаццола.

Заявка сборной Италии на матч с Украиной:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма, Алекс Мерет, Гульельмо Викарио.

Защитники: Джованни Ди Лоренцо, Федерико Димарко, Кристиано Бираги, Алессио Романьоли, Маттео Дармиан, Джорджо Скальвини, Николо Казалле, Алессандро Бастони.

Полузащитники: Мануэль Локателли, Риккардо Орсолини, Давиде Фраттези, Маттео Пессина, Брайан Кристанте, Николо Барелла.

Нападающие: Матео Ретеги, Джакомо Распадори, Вильфред Ньонто, Чиро Иммобиле, Маттиа Дзакканьи, Николо Дзаньоло.

Добавим, что после пяти туров сборная Украины с 7 очками идет на второй позиции в турнирной таблице группы C квалификации Евро-2024. Италия с 4 баллами идет третьей. Также 4 балла у Северной Македонии, которая идет следом за итальянцами. Лидирует в группе сборная Англии - 13 очков. На последней строчке Мальта - 0 очков.

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