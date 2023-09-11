Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Италии в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2024 по футболу.
Встреча команд пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.
Главным арбитром матча назначен испанский рефери Алехандро Эрнандес. Помогать ему будут Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо.
Италия - Украина: прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2024
После пяти туров сборная Украины занимает второе место в группе C квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграли четыре матча: поражение и ничья против Англии (0:2, 1:1) и две победы в матчах против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0).
Сборная Италии заработала 4 очка за три матча. "Скуадра Адзурра" проиграла Англии (1:2), победила Мальту (2:0) и разошлась миром с Северной Македонией (1:1).
Италия - Украина: трансляция
Противостояние сборных Италии и Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.
Также трансляция поединка Италия - Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO.
Добавим, что в финальную часть Евро-2024 по футболу выйдут команды, которые займут в группе первое и второе место.