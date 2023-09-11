Сборная Украины сыграет против Италии на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Италии в рамках шестого тура отборочного турнира Евро-2024 по футболу.

Встреча команд пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Главным арбитром матча назначен испанский рефери Алехандро Эрнандес. Помогать ему будут Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо.

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Италия - Украина: прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2024

После пяти туров сборная Украины занимает второе место в группе C квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграли четыре матча: поражение и ничья против Англии (0:2, 1:1) и две победы в матчах против Северной Македонии (3:2) и Мальты (1:0).

Сборная Италии заработала 4 очка за три матча. "Скуадра Адзурра" проиграла Англии (1:2), победила Мальту (2:0) и разошлась миром с Северной Македонией (1:1).

Италия - Украина: трансляция

Противостояние сборных Италии и Украины в прямом эфире можно будет посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также трансляция поединка Италия - Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO.

Добавим, что в финальную часть Евро-2024 по футболу выйдут команды, которые займут в группе первое и второе место.

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