Матч сборных Италии и Украины пройдет на стадионе "Сан-Сиро".

Во вторник, 12 сентября, состоится поединок шестого тура квалификации Евро-2024 по футболу между национальными сборными Италии и Украины.

Встреча команд пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Обслужит этот матч испанская бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. На линиях ему помогут Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Четвертый рефери - Алехандро Муньис Руис.

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В рамках пятого тура подопечные Сергея Реброва сыграли вничью против Англии со счетом 1:1. В составе сборной Украины голом отличился Алекандр Зинченко.

Сборная Италии в прошлом туре сенсационно потеряла очки в поединке против Северной Македонии (1:1). За итальянцев гол забил нападающий Чиро Иммобиле.

Накануне сентябрьских матчей квалификации Евро-2024 сборная Италии сменила главного тренера. Вместо Роберто Манчини, который уехал тренировать сборную Саудовской Аравии, был назначен экс-наставник "Наполи" Лучано Спаллетти.

Сборные Украины и Италии в последний раз играли между собой в 2018 году в товарищеском поединке. Игра тогда завершилась вничью со счетом 1:1. За итальянцев забил Бернардески, в составе "сине-желтых" отличился Малиновский.

Италия - Украина: прогноз букмекеров

Безоговорочным фаворитом поединка является сборная Италии. На победу подопечных Лучано Спаллетти ставки принимаются с коэффициентом 1,51. Победа Украины оценивается коэффициентом 7,00. Ничья - 4,30.

По мнению аналитиков, матч Украины и Италии не будет результативным. На тотал голов меньше (2,5) можно сделать ставку с коэффициентом 1,83. А вот на тотал больше (2,5) коэффициент - 2,04.

На гол "сине-желтых" в поединке против Италии можнос поставить с коэффициентом 1,87. Гол Италии - 1,15.

Наиболее вероятным исходом поединка Италия - Украина, по мнению экспертов, является победа подопечных Лучано Спаллетти со счетом 1:0. Коэффициент на такой результат - 5,80.

Добавим, что после пяти туров сборная Украины занимает второе место в группе С квалификации Евро-2024. В активе команды Сергея Реброва 7 набранных очков. Италия с 4 баллами идет на третьей строчке. Лидирует в группе сборная Англии (13 очков).

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