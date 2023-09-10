Сборная Северной Македонии позволила Украине сохранить отрыв от Италии в турнирной таблице.

В субботу, 9 сентября, состоялся поединок пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором национальная команда Северной Македонии противостояла сборной Италии.

Игра проходила на стадионе "Тоше Проески" и завершилась вничью со счетом 1:1.

Сборная Италии открыла счет в дебюте второго тайма - на 47-й минуте Чиро Иммобиле отправил мяч в сетку ворот после передачи Николо Бареллы.

Видео дня

На 81-й минуте хозяевам поля удалось счет сравнять - гол забил Энис Барди.

Северная Македония - Италия - 1:1

Голы: Барди, 81 - Иммобиле, 47

Северная Македония: Димитриевски, Манев, Муслиу (Серафимов, 78), Зайков, Алиоски, Асковски (Димоски, 74), Барди, Элези (Алими, 74), Атанасов (Ильязовски, 90+1), Элмас, Миовски

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Манчини (Скальвини, 59), Бастони, Димарко (Бираги, 82), Барелла, Кристанте, Тонали (Распадори, 89), Политано (Дзаньоло, 46), Иммобиле, Дзакканьи (Ньонто, 82)

Предупреждения: Манев - Димарко, Тонали, Дзаньоло

Обзор матча:

Добавим, что в другом матче группы С национальная команда Украины сыграла вничью против Англии.

Таким образом, после пяти туров лидирует в группе сборная Англии с 13 очками в активе. Украина с 7 баллами идет на второй строчке. Далее расположились сборные Италии и Северной Македонии - по 4 очка. Мальта занимает последнее место - 0 очков.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет против Италии, а Северная Македония встретится с Мальтой. Матчи состоятся 12 сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: