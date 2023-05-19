В третьем поединке дня "Ворскла" обыграла "Кривбасс".

В пятницу, 19 мая, начался розыгрыш 27-го тура Украинской Премьер-лиги. В этот день состоялись сразу три матча чемпионата.

Первыми стартовали "Днепр-1"и "Колос". Ковалевцы открыли счет в конце первого тайма и ушли на перерыв лидерами этого противостояния. Однако днепряне все-таки смогли вырвать победу. Сначала взятие ворот оформил Довбик, а победу хозяевам принес Сарапий на 90+4-й минуте.

СК "Днепр-1" - "Колос" 2:1

Голы: Довбик 58, Сарапий 90+4 - Мякушко 45+1

Обзор матча:

Впоследствии начали свой поединок "Ворскла" и "Кривбасс", которые идут рядом в турнирной таблице. Все решил один гол - его забил Степанюк на 62-й минуте встречи. Благодаря этой победе полтавчане смогли обогнать криворожан и теперь находятся сразу позади еврокубковой зоны.

"Ворскла" - "Кривбасс" 1:0

Гол: Степанюк 62

Обзор матча:

Закрывали игровой день "Шахтер" и "Верес". По драматичности этот поединок не уступает матчу между "Днепр-1" и "Колосом". "Горняки" забили в первом тайме силами Зубкова. Сразу же после перерыва они могли удвоить преимущество в счете, однако Сикан не реализовал пенальти - голкипер Когут спас свою команду.

Более того, ровенчане еще и сравняли счет. На 74-й минуте встречи великолепный гол забил Шарай. Однако через несколько минут эйфория игроков "Вереса" сменилась на отчаяние. "Горняки" сумели вырвать победу благодаря связке Ракицкий-Матвиенко.

"Шахтер" - "Верес" 2:1

Голы: Зубков 35, Матвиенко 83 - Шарай 74

Обзор матча:

"Шахтер" продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая второй "Днепр-1" на два очка. Позади днепрян на расстоянии шести зачетных баллов расположилась "Заря", которая проведет свой матч завтра. "Ворскла" занимает шестую позицию, однако уступает пятой "Александрии" (которая тоже сыграет завтра) шестью очками. "Кривбасс" идет сразу за полтавчанами.

Отметим, что Артем Довбик забил сегодня свой 24-й гол в УПЛ. К рекорду Генриха Мхитаряна, который 25 раз отличился за один сезон чемпионата, еще одно взятие ворот. "Днепр-1" до конца Премьер-лиги-2022-2023 проведет еще три матча.

Остальные поединки 27-го тура УПЛ запланированы на субботу 20 мая и воскресенье 21 мая.

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