Изменения могут коснуться уже следующего сезона.

Украинская Премьер-лига может расшириться с 16-ти до 20-ти команд. Как сообщает журналист Профутбол Digital Виталий Зверов в своем Telegram, такой шаг уже обсуждается в футбольных кругах.

Главным инициатором расширения является ФК "Львов". Сейчас клуб находится на последнем месте в чемпионате, поэтому менеджмент ищет варианты сохранения прописки в элитном дивизионе. В том числе ведут разговоры с другими представителями УПЛ.

Зверов заявляет, что такую информацию ему подтвердили несколько источников. Также журналист отмечает, что есть влиятельные клубы чемпионата, которые не прочь поддержать такую идею. Кто это именно, Виталий не называет.

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"Нас ожидает традиционно веселое кабинетное межсезонье", - подытожил Зверов.

Отметим, что сейчас в чемпионате Украины выступает 16 команд. Текущий сезон является вторым после возвращения формата с таким количеством коллективов. Напомним, что с 2014 по 2021 годы в УПЛ принимали участие 12 или 14 клубов.

Если обратить внимание на "Львов", то у команды есть очень призрачные шансы на то, чтобы остаться в элите. Сейчас "львы" занимают последнее место, имея в активе 13 очков за 26 матчей. До ближайшего соперника – " Металлиста " – им девять очков. "Львов" уже точно не поднимется выше 13 места, то есть, как минимум, сыграет в переходных матчах за выживание.

Добавим, что ранее в СМИ фигурировала информация, что в случае вылета ФК "Львов" из УПЛ владелец не захочет финансировать команду и она исчезнет с футбольной карты проффесионалов Украины.

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