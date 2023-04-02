"Шахтер" не смог обыграть "Черноморец" в 19-м туре чемпионата Украины.

В воскресенье, 2 апреля, состоялся поединок 19-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" играл против донецкого "Шахтера".

Матч проходил в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершился со счетом 2:2.

"Горняки" открыли счет уже на первой минуте встречи - с передачи Артема Бондаренко забил Дмитрий Крыськив. Спустя всего 6 минут "Черноморец" сравнял счет - гол с пенальти забил Илья Путря.

На 18-й минуте игры "горянки" вышли вперед во второй раз - забитый гол в активе Гиорги Гочолейшвили. Однако удержать преимущество "Шахтеру" не удалось - на 40-й минуте с паса Александра Демченко забил Владимир Салюк.

Во второй половине встречи команды продемонстрировали равную игру, матч в итоге завершился вничью.

"Черноморец" - "Шахтер" - 2:2

Голы: Путря, 7 (пен), Салюк, 40 - Крыськив, 1, Гочолейшвили, 18

"Черноморец": Непогодов, Гучек, Салюк, Путря, Брагару, Демченко, Васильев, Кузык (Авагимян, 70), Хадида (Юсов, 84), Алефиренко, Бадибанга

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Михайличенко, Назарина, Судаков (Джурасек, 82), Бондаренко (Келси, 82), Крыськив, Гочолеишвили (Топалов, 72), Траоре (Сикан, 72)

Предупреждения: Хадида, 45+2, Путря, 58, Васильев, 73 – Бондарь, 43, Назарина, 55

Обзор матча:

Отметим, что "Шахтер" набрал 43 очка за 18 сыгранных матчей, но теперь всего на очко опережает в турнирной таблице "Днепр-1", который в этом туре разгромил "Металлист 1925". "Черноморец" с 19 баллами остался одиннадцатым.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Металлиста" (8 апреля), а "Черноморец" померяется силами с "Александрией" (9 апреля).

Вас также могут заинтересовать новости: