Алан Патрик и Майкон подписали новые долгосрочные соглашения.

Донецкий "Шахтер" объявил о продлении контрактов с двумя бразильскими полузащитниками: Аланом Патриком и Майконом.

Об этом сообщается на официальном сайте "Шахтера".

Алан Патрик поставил подпись под соглашением, которое будет действительно до конца 2025 года.

Соглашение Майкона также рассчитано до 31 декабря 2025 года.

"Алан в "Шахтере" с 2011 года - он один из наших самых опытных и ценных игроков. Майкон выступает за "Шахтер" с 2018 года и в этом сезоне стал также одним из лидеров команды. Оба хорошо понимают концепцию игры Роберто Де Дзерби и уверенно воплощают его идеи на поле", - объяснил в Facebook мотивы продления контрактов с игроками гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин.

Алан Патрик: карьера в "Шахтере"

30-летний Патрик выступает за "горняков" с 2011 года, однако в период с 2013 по 2016 годы выступал в аренде за бразильские "Интернасьональ", "Палмейрас" и "Фламенго".

На его счету 178 матчей, 26 голов и 13 выигранных титулов с "Шахтером". Он шесть раз становился чемпионом Украины, пять - обладателем Кубка страны и один раз - обладателем Суперкубка.

Майкон: карьера в "Шахтере"

24-летний Майкон перешел в "Шахтер" в 2018 году. С тех пор он успел провести за "горняков" 97 матчей, в которых забил 8 голов.

С "горняками" бразилец два раза выиграл чемпионат Украины и по разу - Кубок и Суперкубок страны.

Автор: Антон Дударь