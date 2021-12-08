Сергей Кривцов считает, что во втором тайме "горняки" сыграли слишком самоуверенно.

Во вторник, 7 декабря, донецкий "Шахтер" сыграл свой заключительный поединок этого сезона Лиги чемпионов. В 6-м туре группового этапа турнира "горнякам" противостоял молдавский "Шериф".

Донецкий клуб завершил еврокубковый сезон упущенной на последних секундах домашней победой над тираспольским "Шерифом" (1:1).

После финального свистка, защитник "Шахтера" Сергей Кривцов, который отличился результативной передачей в этой игре, подвел итоги выступлениям своей команды.

"Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны.

Читайте такжеПереписали историю, но гордиться нечем: Шахтер показал худший результат за все время выступлений в ЛЧСчитаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу.

Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а "Шериф" использовал свой чуть ли не единственный шанс", - приводит слова Кривцова сайт УЕФА.

Шахтер - Шериф: итоги матча

"Шахтер" не сумел одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022 и первую победу в ЛЧ под руководством Роберто Де Дзерби.

Фернандо забил второй гол на групповом этапе ЛЧ 2021-2022. Только он забивал у "горняков" в текущем розыгрыше ЛЧ.

"Шахтер" с 2 набранными очками остался на последнем месте в своей группе, а "Шериф" (7 очков) весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

"Шахтер" не сумел взять реванш у "Шерифа" за поражение в первом круге (0:2).

Автор: Владимир Медяник