"Горняки" завершили групповой этап Лиги чемпионов без побед.

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве принимал "Шериф" Юрия Вернидуба. Встреча завершилась вничью.

В первом тайме "Шахтер" создал ряд опасных моментов, но забил лишь раз. На 42-й минуте матча Сергей Кривцов сделал заброс в штрафную на Фернандо, который развернулся и протолкнул мяч мимо голкипера.

Кроме того, дважды "Шериф" спасал каркас ворот. После удара "на исполнение" от Манора Соломона мяч попал в крестовину, а после выстрела Додо - в перекладину. У Соломона было еще два хороших момента забить, но он не попадал в створ ворот.

После перерыва "Шахтер" преимущественно контролировал ситуацию на поле. Пару неплохих моментов было у Тете, забивать мог также Михаил Мудрик. А у гостей довольно близок к голу был Бруно, но его удару немного не хватило точности.

В конце матча Роберто Де Дзерби дал возможность дебютировать на групповом этапе Лиги чемпионов третьему голкиперу "Шахтера" Алексею Шевченко.

"Шериф" в концовке прижал "Шахтер" и на последних секундах все-таки сумел сравнять счет в матче.

"Шахтер" - "Шериф" - 1:1

Голы: Фернандо, 42 - Николов, 90+3

"Шахтер": Пятов (Шевченко, 86), Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко (Исмаили, 67), Маркос Антонио, Бондаренко (Майкон, 67), Судаков (Тете, 46), Марлос, Соломон, Фернандо (Мудрик, 46)

"Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос (Николов, 46), Аддо, Траоре, Бруно, Янсане

Предупреждения: Фернандо, Мудрик - Аддо

Видеообзор матча

Видео голов

Шахтер - Шериф: итоги матча

"Шахтер" не сумел одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022 и первую победу в ЛЧ под руководством Роберто Де Дзерби.

Фернандо забил второй гол на групповом этапе ЛЧ 2021-2022. Только он забивал у "горняков" в текущем розыгрыше ЛЧ.

"Шахтер" с 2 набранными очками остался на последнем месте в своей группе, а "Шериф" (7 очков) весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

"Шахтер" не сумел взять реванш у "Шерифа" за поражение в первом круге (0:2).

Автор: Антон Дударь