Жозе Боту привел в клуб Манора Соломона, Додо и ряд других игроков.

Глава селекционной службы "Шахтера" Жозе Боту покинул донецкий клуб.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

Португальский специалист продолжит карьеру в греческом клубе ПАОК. Он займет пост спортивного директора клуба. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

Греческий портал sdna.gr сообщает, что ПАОК заплатил "Шахтеру" отступные за Боту, так как его контракт с "горняками" истекал летом следующего года.

Боту возглавлял селекционную службу "Шахтера" с июня 2018 года. За время его работы "горняки" подписали Манора Соломона, Додо, Тете, Педриньо, Маркоса Антонио и ряд других футболистов.

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Жозе Боту: что о нем известно

Боту перешел в "Шахтер" из "Бенфики". В лиссабонском клубе он занимал должность главного скаута на протяжении десяти лет.

До этого он работал тренером в нескольких клубах и академиях в Португалии.

Его основными обязанностями в "Шахтере" были управление скаутинговыми процессами и поддержание кадровой стратегии клуба.

Автор: Антон Дударь