Марлос и донецкий клуб не стали продлевать сотрудничество.

Бразильский полузащитник с украинским паспортом Марлос покинул "Шахтер".

Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Контракт Марлоса с "Шахтером" заканчивается в конце 2021 года. Стороны не стали продлевать сотрудничество.

"Руководство ФК "Шахтер", тренерский штаб, футболисты, сотрудники и болельщики благодарят Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего!", - говорится в сообщении "Шахтера".

Марлос провел за "Шахтер" 287 игр, в которых забил 74 гола. По количеству проведенных матчей он вошел в топ-25 игроков в истории клуба, а по количеству голов занимает одиннадцатое место.

Напомним, сообщалось, что 33-летний Марлос может вернуться в Бразилию или же и вовсе завершить карьеру.

Читайте такжеОдин из лучших бомбардиров в истории УПЛ продлил контракт с Шахтером

"Марлос": карьера в Украине

Марлос выступал в Украине с 2012 года. Он провел два года в "Металлисте", после чего перешел в "Шахтер".

Вместе с "Шахтером" Марлос по 4 раза выиграл чемпионат Украины (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) и Суперкубок страны (2014, 2015, 2017, 2021).

28 сентября 2017 года Марлос принял украинское гражданство. За сборную Украины он дебютировал 6 октября в матче против Косово.

Всего на счету Марлоса 27 матчей и 1 гол в футболке "желто-синих". Свой единственный гол он забил в матче отбора на Евро-2020 против Литвы 7 сентября 2019 года.

Недавно Марлос объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Автор: Антон Дударь