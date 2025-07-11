По словам Арда Турана, хоть они и победили с уверенным счетом, команде нужно многое исправлять.

Донецкий "Шахтер" одержал крупнейшую за последние 11 лет победу в еврокубках, обыграв финский "Ильвес" со счетом 6:0, в первом раунде квалификации Лиги Европы.

Тренер "горняков" Арда Туран, в свою очередь, поздравил свою команду с победой "от всего сердца", подчеркнув, что по всему миру непросто победить кого-либо с таким счетом, пишет "Суспільне.Спорт".

"Это прекрасный старт сезона. Нелегко было так напряженно тренироваться при такой жаре, непросто было и игрокам одержать такую победу, но они это сделали", - добавил он.

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Также Туран подчеркнул, что очень счастлив из-за того, с каким счетом закончился матч. Хотя, по его словам, есть ряд аспектов, которые в игре "Шахтера" еще нужно улучшить.

"Конечно, бразильцы имеют отличный потенциал, однако не только они, но и украинцы - Судаков, Очеретько - они были великолепны сегодня, действовали великолепно", - подытожил тренер донецкого клуба.

Что известно о выступлении "Шахтера" в еврокубках

Ранее УНИАН делился более подробным обзором матча против "Ильвеса". Можно даже сказать, что все внимание в этом матче было исключительно на бразильцах.

Победа над финским клубом со счетом 6:0 - это вторая крупная победа донецкого клуба после уничтожения беларусского "БАТЭ" в группе Лиги чемпионов (октябрь 2014 года, 7:0).

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