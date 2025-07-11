Донецкий "Шахтер" одержал крупнейшую за последние 11 лет победу в еврокубках, обыграв финский "Ильвес" со счетом 6:0, в первом раунде квалификации Лиги Европы.
Тренер "горняков" Арда Туран, в свою очередь, поздравил свою команду с победой "от всего сердца", подчеркнув, что по всему миру непросто победить кого-либо с таким счетом, пишет "Суспільне.Спорт".
"Это прекрасный старт сезона. Нелегко было так напряженно тренироваться при такой жаре, непросто было и игрокам одержать такую победу, но они это сделали", - добавил он.
Также Туран подчеркнул, что очень счастлив из-за того, с каким счетом закончился матч. Хотя, по его словам, есть ряд аспектов, которые в игре "Шахтера" еще нужно улучшить.
"Конечно, бразильцы имеют отличный потенциал, однако не только они, но и украинцы - Судаков, Очеретько - они были великолепны сегодня, действовали великолепно", - подытожил тренер донецкого клуба.
Что известно о выступлении "Шахтера" в еврокубках
Ранее УНИАН делился более подробным обзором матча против "Ильвеса". Можно даже сказать, что все внимание в этом матче было исключительно на бразильцах.
Победа над финским клубом со счетом 6:0 - это вторая крупная победа донецкого клуба после уничтожения беларусского "БАТЭ" в группе Лиги чемпионов (октябрь 2014 года, 7:0).