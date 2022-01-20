Новые правила ФИФА вступят в силу с лета 2022 года.

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение заметно изменить нынешнюю систему аренд.

На своем официальном сайте организация обнародовала 3-летний план революции на рынке аренд. Новые правила вступят в силу с лета 2022 года, и они будут намного более жесткими.

Теперь клубы будут вынуждены заключать письменное соглашение, в котором будут указаны все условия аренды. Минимальный срок аренды - полгода между двумя трансферными окнами, максимальный - один года. Субаренды игроков в третьи клубы будут запрещены.

За один сезон клуб не сможет отдавать или брать в аренду из одного и того же клуба более трех игроков.

Читайте такжеЗвездного футболиста приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилованиеМаксимальное количество аренд также будет ограничено. В сезоне 2022/2023 клуб сможет отдавать в аренду не более 8 игроков и арендовать не более 8 игроков. В сезоне 2023/2024 – не более 7 игроков, а начиная с 2024 года – не более шести.

Данный ограничения не будут распространяться на игроков моложе 21 года.

Аномальное количество аренд является большой проблемой не только в европейском футболе, но и в украинском чемпионате.

К примеру, "Мариуполь" на протяжении нескольких сезонов полностью комплектуется за счет арендованных у "Шахтера" футболистов. Киевское "Динамо" в этом плане также не отстает от "горняков". Этим летом столичный клуб отправил более 12 футболистов в аренду в "Черноморец", что вызвало большой резонанс в украинском футбольном пространстве и негодование одесских фанатов. Такие маневры явно не вписываются в потенциальные рамки ФИФА.

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