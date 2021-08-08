Донецкий клуб на всех порах мчится в групповой этап главного клубного турнира Европы.

Донецкий "Шахтер" продолжает пробиваться в групповой раунд Лиги чемпионов через сито квалификации. 10 августа "горнякам" в третьем отборочном раунде предстоит сыграть домашний матч против "Генка" из Бельгии. Игра пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" в 20:30.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк".

Букмекеры считают, что "Шахтер" уже практически прошел в следующий этап. В ответном матче, по мнению букмекеров, также у дончан проблем не будет.

На победу "горняков" предлагается коэффициент 1,74, тогда как на "Генк" - 4,14, а на ничью - 4,20.

А вот на проход в следующий раунд квалификации на "Шахтер" можно поставить с коэффициентом 1,11, а на бельгийский клуб - 6,50.

Шахтер - Генк: перед матчем

Первый поединок в Бельгии закончился победой "Шахтера".

"Шахтер" впервые за пять лет играет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Шахтер" не сможет в этой игре рассчитывать на Манора Соломона, который получил травму.

Перед этой игрой "Шахтер" в УПЛ неожиданно уступил "Александрии", а "Генк" в чемпионате Бельгии выиграл в волевом стиле в "Кортрейка" (2:1).

Главным арбитром матча в Киеве назначен румын Иштван Ковач.

Автор: Артем Будрин