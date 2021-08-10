Украинский и бельгийский клубы поспорят за выход в 4-й раунд квалификации Лиги чемпионов.

10 августа "Шахтер" проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. В Киеве на НСК "Олимпийский" донецкий клуб сыграет против бельгийского "Генка".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Генк".

Шахтер - Генк: где смотреть матч

Начало встречи - в 20:30.

"Горняки" в первой игре добыли выездную победу в волевом стиле - 2:1 благодаря голам Тете и Алана Патрика. Это очень хороший задел перед ответным поединком.

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Судить дуэль украинского и бельгийского клубов будет румынский арбитр Иштван Ковач.

Лига чемпионов, квалификация, 3-й раунд

Шахтер - Генк

Онлайн-трансляция матча

По итогам жеребьевки стало известно, против кого сыграет победитель пары "Шахтер" - "Генк" в четвертом раунде плей-офф квалификации.

"Шахтер" выступает в квалификации Лиги чемпионов впервые за пять лет, а "Генк" - впервые за девять.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Я пересмотрел встречу с "Генком", когда мы прилетели из Бельгии. Самое главное - играть так, как в первых трех поединках. Внимательно смотреть, как действует соперник. В особенности не терять мяч в самых опасных позициях. И, конечно, забивать, когда появляются шансы. Для меня самое главное, что ментально мы готовы. Считаю, у нас очень сильная команда".

Главный тренер "Генка" Йон ван дем Бром:

"Для нас очень важно пройти в следующий этап. Мы всё ещё верим, что сможем пройти "Шахтёр", несмотря на поражение в первом матче. Наша команда слишком вяло начала домашнюю игру, что не соответствует нашему стилю игры. Но по пути мы показали, что можем создать проблемы для Шахтера".

Автор: Антон Дударь