В четверг, 9 марта, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и нидерландским "Фейеноордом".
Номинально домашний матч для "горняков" проходил в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершился вничью со счетом 1:1.
Первый гол в игре был забит на 79-й минуте - эффектным взятием ворот отличился защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. После подачи с углового 33-летний футболист ударом спиной отправил снаряд по шикарной траектории прямо в ворота соперника.
Удержать победу подопечным Игора Йовичевича, к сожалению, не удалось. На 88-й минуте полузащитник "Фейеноорда" Эсекиэль Бульяуде забил гол и сравнял счет.
"Шахтер" - "Фейеноорд" - 1:1
Голы: Ракицкий, 79 - Бульяуде, 88
"Шахтер": Трубин, Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62), Траоре (Келси, 61)
"Фейенорд": Велленройтер, Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман, Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74), Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 7)
Предупреждение: Виффер
Обзор матча:
Статистический портал WhoScored признал Ярослава Ракицкого лучшим игроком этого матча. Украинец получил оценку 7,4.
Стоит отметить, что Ракицкий забивает за "Шахтер" во второй игре подряд. Ранее защитник отличился фантастическим голом с дальней дистанции в поединке 16-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".
Ответный матч "Фейеноорд" и "Шахтер" сыграют через неделю, 16 марта. Матч пройдет в Роттердаме на стадионе "Де Кейп".