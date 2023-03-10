"Шахтер" сыграл вничью с "Фейеноордом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В четверг, 9 марта, состоялся первый поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шахтером" и нидерландским "Фейеноордом".

Номинально домашний матч для "горняков" проходил в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершился вничью со счетом 1:1.

Первый гол в игре был забит на 79-й минуте - эффектным взятием ворот отличился защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. После подачи с углового 33-летний футболист ударом спиной отправил снаряд по шикарной траектории прямо в ворота соперника.

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Удержать победу подопечным Игора Йовичевича, к сожалению, не удалось. На 88-й минуте полузащитник "Фейеноорда" Эсекиэль Бульяуде забил гол и сравнял счет.

"Шахтер" - "Фейеноорд" - 1:1

Голы: Ракицкий, 79 - Бульяуде, 88

"Шахтер": Трубин, Тейлор, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Зубков (Швед, 77), Бондаренко (Назарина, 90), Судаков (Петряк, 90), Криськив (Джурасек, 62), Траоре (Келси, 61)

"Фейенорд": Велленройтер, Педерсен (Траунер, 58), Гертрейда, Ганцко, Гартман, Виффер, Кекчю, Шимански (Пайшан, 74), Джаханбахш (Бульяуде, 87), Даниил, Идрисси (Дилросун, 7)

Предупреждение: Виффер

Обзор матча:

Статистический портал WhoScored признал Ярослава Ракицкого лучшим игроком этого матча. Украинец получил оценку 7,4.

Стоит отметить, что Ракицкий забивает за "Шахтер" во второй игре подряд. Ранее защитник отличился фантастическим голом с дальней дистанции в поединке 16-го тура УПЛ против "Металлиста 1925".

Ответный матч "Фейеноорд" и "Шахтер" сыграют через неделю, 16 марта. Матч пройдет в Роттердаме на стадионе "Де Кейп".

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