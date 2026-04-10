Футболист 'Шахтера' потерял сознание в начале матча Лиги конференций: что произошло

Полузащитник "Шахтера" Изаки Силва потерял сознание в начале матча Лиги конференций против "АЗ".

Как сообщает "Суспільне Спорт", "Шахтер" одержал разгромную победу над нидерландским "АЗ" в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций со счетом 3:0.

Впрочем, поединок начался с падения Изаки на четвертой минуте после столкновения с защитником АЗ Месом Де Витом. Из-за этого футболист "горняков" потерял сознание в начале матча после удара локтем в голову.

После столкновения Де Вит поднялся, а Изаки остался на газоне, где его окружили игроки обоих клубов. После помощи медицинского персонала он вернулся на поле. В итоге, на 24-й минуте его вынужденно заменил Артем Бондаренко.

Как чувствует себя футболист

Отмечается, что о состоянии Изаки после матча высказался главный тренер "горняков" Арда Туран, рассказав, что футболист не хотел покидать поле после падения.

В то же время пока неизвестно, сыграет ли Изаки в следующем матче в составе "Шахтера".

"Изаки сейчас в больнице, но он в хорошем состоянии. Это очень интересный парень: ему 19 лет, но у него характер 30-летнего футболиста. Он хочет играть. Врач сказал, что это было рискованно. Игрок не хотел покидать поле. У нас были эмоциональные моменты, но здоровье футболистов для меня является самым важным", - сказал тренер.

Как сообщалось, 7 апреля скончался Мирча Луческу, известный футбольный тренер, бывший наставник донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо".

Ему было 80 лет. На днях Луческу перенес острый инфаркт миокарда. Это произошло в день, когда его должны были выписать из больницы, куда он попал еще 29 марта. После этого состояние тренера резко ухудшилось, Луческу ввели в искусственную кому. Сообщалось, что он находился в критическом состоянии.

