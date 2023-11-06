"Шахтер" попытается взять реванш за поражение в 3-м туре ЛЧ.

Во вторник, 7 ноября, состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" сыграет против "Барселоны".

Номинально домашний матч из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов "горняки" сыграют на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия).

25 октября в рамках третьего тура ЛЧ "Барселона" на домашнем стадионе победила "Шахтер" со счетом 2:1. Также каталонцы одержали победы в первом и втором турах, выиграв у "Антверпена" (5:0) и "Порту" (1:0). С 9 баллами "блаугранас" занимают первое место в турнирной таблице группы H.

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Донецкий "Шахтер" в рамках первого тура ЛЧ проиграл "Порту" (1:3), а во втором одержал волевую победу над "Антверпеном" (3:2). После трех туров в активе "горняков" 3 набранных очка. Дончане занимают третье место в группе.

Перед матчем с "Барселоной" подопечные Марино Пушича в рамках 13-го тура УПЛ выиграли у киевского "Динамо" (1:0). Победный гол в этой игре забил Александр Зубков.

Каталонская "Барселона" в рамках чемпионата Испании с трудом обыграла "Реал Сосьедад". Победный гол "блаугранас" на 90+2-й минуте забил Рональд Араухо.

В матче против "Шахтера" каталонскому клубу не смогут помочь из-за травм Серхи Роберто и Френки де Йонг. "Горнякам" из-за дисквалификации не сможет помочь Юхим Конопля.

Шахтер - Барселона: прогноз

Безоговорочным фаворитом поединка является каталонская "Барселона". Ставки на победу "блаугранас" принимаются с коэффициентом 1,28. Победа "Шахтера" оценивается коэффициентом 10,50. Ничья - 6,40.

Аналитики считают, что в матче "Шахтера" и "Барселоны" будет забито не менее двух голов. Ставки на тотал голов (больше 2,5) принимаются с коэффициентом 1,47. Тотал голов (меньше 2,5) - 2,80.

Гол "Шахтера" в этом противостоянии оценивается коэффициентом 1,75. На гол "Барсы" можно поставить с коэффициентом 1,05.

Наиболее вероятным исходом поединка "Шахтер" - "Барселоны" по мнению аналитиков является победа "блаугранас" со счетом 2:0. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,20.

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