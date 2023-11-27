"Шахтер" гарантирует себе еврокубковую весну, если не проиграет "Антверпену".

Во вторник, 28 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена" в рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Игра пройдет на стадионе "Фолькспаркштадион" в Гамбурге (Германия). Обслужит эту встречу арбитр из Польши Бартош Франковски. Его ассистентами будут Марцин Бонек и Якуб Винклер, а четвертым рефери - Патрик Грицкевич.

Перед игрой против "Антверпена" подопечные Марино Пушича в центральном матче 15-го тура УПЛ сыграли вничью против "Полесья".

Видео дня

"Антверпен" перед встречей с "горняками" в 15-м туре чемпионата Бельгии сыграл вничью с "Сент-Трюйденом" (1:1).

Состав "Шахтера" на матч против "Антверпена":

Голкиперы: Рудько, Ризнык, Твардовский.

Защитники: Лемкин, Бондарь, Гочолейшвили, Азаров, Матвиенко, Педринью, Мироши, Козык, Ракицкий.

Полузащитники: Кастильо, Степаненко, Эгиналду, Криськив, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Невертон, Кащук.

Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Шахтер - Антверпен: трансляция

Матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Антверпеном" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Добавим, что в турнирной таблице группы H "Шахтер" занимает третье место с 6 баллами в активе. "Антверпен" идет на последнем месте - 0 очков. Лидируют в группе "Барселона" и "Порту" - по 9 очков.

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