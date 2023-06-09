"Горняков" ожидает перестройка этим летом.

Руководство донецкого "Шахтера" готовится официально объявить об отставке главного тренера команды Игоря Йовичевича.

Как информирует хорватское издание Sportske novosti, Йовичевичу сообщили об увольнении. СМИ узнали об этом от источников, приближенных к тренеру. Ранее отечественные медиа писали о намерении президента клуба Рината Ахметова уволить Йовичевича.

49-летний хорват Йовичевич возглавил "горняков" летом 2022 года. Под его руководством донецкая команда выиграла золотые медали УПЛ, а также дошла до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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Кандидатами на замену Йовичевича назывались Патрик ван Леувен (наставник "Зари"), Арне Слот (наставник "Фейенорда"), Дженнаро Гаттузо (бывший тренер "Милана") и Винченцо Итальяно (наставник "Фиорентины").

Йовичевич возглавлял львовские "Карпаты" в сезоне 2014/15, а также "Днепр-1" с 2020 по 2022 год.

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