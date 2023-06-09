Руководство донецкого "Шахтера" готовится официально объявить об отставке главного тренера команды Игоря Йовичевича.
Как информирует хорватское издание Sportske novosti, Йовичевичу сообщили об увольнении. СМИ узнали об этом от источников, приближенных к тренеру. Ранее отечественные медиа писали о намерении президента клуба Рината Ахметова уволить Йовичевича.
49-летний хорват Йовичевич возглавил "горняков" летом 2022 года. Под его руководством донецкая команда выиграла золотые медали УПЛ, а также дошла до стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Кандидатами на замену Йовичевича назывались Патрик ван Леувен (наставник "Зари"), Арне Слот (наставник "Фейенорда"), Дженнаро Гаттузо (бывший тренер "Милана") и Винченцо Итальяно (наставник "Фиорентины").
Йовичевич возглавлял львовские "Карпаты" в сезоне 2014/15, а также "Днепр-1" с 2020 по 2022 год.