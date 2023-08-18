Донецкий "Шахтер" выбрал арену для домашних матчей Лиги чемпионов на сезон 2023/24.
Как сообщает официальный сайт "горняков", украинская команда будет играть в Германии на стадионе футбольного клуба "Гамбург" под названием "Фолькспаркштадион".
УЕФА одобрила данное решение, а "Шахтер" заключил соответствующее соглашение с "Гамбургом".
"Гамбург" сейчас выступает во второй Бундеслиге. Вместимость арены на международных матчах - 51 500 зрителей (57 000 - на встречах Бундеслиги из-за разрешенных стоячих мест).
Добавим, что на "Фолькспаркштадионе" проводился первый в истории финал Лиги Европы 2010 года, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. "Фолькспаркштадион" заявлен как арена, принимающая матчи чемпионата Европы-2024 в Германии.
Шахтер представит Украину в Лиге чемпионов
На правах чемпиона Украины донецкий "Шахтер" сыграет сразу на групповом этапе Лиги чемпионов. 31 августа пройдет жеребьевка группового этапа, а 19 сентября - базовая дата начала турнира.
В прошлом сезоне "горняки" проводили домашние матчи ЛЧ в Варшаве на "Стадионе Войска Польского".