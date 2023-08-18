На "Фолькспаркштадионе" в 2011 году Владимир Кличко одержал победу над Дэвидом Хэем.

Донецкий "Шахтер" выбрал арену для домашних матчей Лиги чемпионов на сезон 2023/24.

Как сообщает официальный сайт "горняков", украинская команда будет играть в Германии на стадионе футбольного клуба "Гамбург" под названием "Фолькспаркштадион".

УЕФА одобрила данное решение, а "Шахтер" заключил соответствующее соглашение с "Гамбургом".

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"Гамбург" сейчас выступает во второй Бундеслиге. Вместимость арены на международных матчах - 51 500 зрителей (57 000 - на встречах Бундеслиги из-за разрешенных стоячих мест).

Добавим, что на "Фолькспаркштадионе" проводился первый в истории финал Лиги Европы 2010 года, а также бой за титул чемпиона мира по боксу между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэем в 2011 году. "Фолькспаркштадион" заявлен как арена, принимающая матчи чемпионата Европы-2024 в Германии.

Шахтер представит Украину в Лиге чемпионов

На правах чемпиона Украины донецкий "Шахтер" сыграет сразу на групповом этапе Лиги чемпионов. 31 августа пройдет жеребьевка группового этапа, а 19 сентября - базовая дата начала турнира.

В прошлом сезоне "горняки" проводили домашние матчи ЛЧ в Варшаве на "Стадионе Войска Польского".

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