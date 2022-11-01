В среду, 2 ноября, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" примет в Варшаве немецкий "РБ Лейпциг".
Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.
В 1-м туре "горняки" шокировали всю Европу, когда разгромили "быков" на чужом поле со счетом 4:1. Немецкая команда после такого поражения заменила тренера: теперь Марко Розе возглавляет "Лейпциг", а он знает, как побеждать "Шахтер".
Если донецкая команда одержит победу над "быками", то заработает 12,4 миллиона евро (2,8 за победу и 9,6 за выход в плей-офф).
Шахтер - Лейпциг: прогноз букмекеров
Букмекеры уверены, что у гостей поля гораздо больше шансов на успех. Победа "РБ Лейпциг" оценивается коэффициентом 1,66, ничья – 4,42, а победа "Шахтера" – 5,30.
Аналитики не сомневаются, что "Лейпциг" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент - 1,12, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,48. Команда Игоря Йовичевича забивала до этого во всех пяти матчах ЛЧ этого сезона.
Шахтер - Лейпциг: перед поединком
- Обслужит матч английский арбитр Майкл Оливер.
- Турнирное положение в группе F: "Реал" - 10 очков, "Лейпциг" - 9, "Шахтер" - 6, "Селтик" - 2. Если "горняки" хотят выйти в плей-офф, то им достаточно взять три очка в матче против немецкого клуба. При равном количестве очков будут учитывать личные встречи.
- По меньшей мере Лигу Европы украинская команда себе уже гарантировала.