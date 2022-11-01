Донецкий "Шахтер" сохраняет шансы на проход в 1/8 финала самого престижного турнира Европы.

В среду, 2 ноября, в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" примет в Варшаве немецкий "РБ Лейпциг".

Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.

В 1-м туре "горняки" шокировали всю Европу, когда разгромили "быков" на чужом поле со счетом 4:1. Немецкая команда после такого поражения заменила тренера: теперь Марко Розе возглавляет "Лейпциг", а он знает, как побеждать "Шахтер".

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Если донецкая команда одержит победу над "быками", то заработает 12,4 миллиона евро (2,8 за победу и 9,6 за выход в плей-офф).

Шахтер - Лейпциг: прогноз букмекеров

Букмекеры уверены, что у гостей поля гораздо больше шансов на успех. Победа "РБ Лейпциг" оценивается коэффициентом 1,66, ничья – 4,42, а победа "Шахтера" – 5,30.

Аналитики не сомневаются, что "Лейпциг" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент - 1,12, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,48. Команда Игоря Йовичевича забивала до этого во всех пяти матчах ЛЧ этого сезона.

Шахтер - Лейпциг: перед поединком