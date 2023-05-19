В четверг, 18 мая, состоялись ответные матчи полуфинала Лиги Европы сезона 2022-2023 гг.. По их результатам сформировалась финальная пара, которая поборется за трофей.
Первым финалистом стала итальянская "Рома". Подопечные Жозе Моуринью в рамках ответного матча посетили немецкий Леверкузен, где встретились с "Байером".
Несмотря на давление "фармацевтов" на протяжении всего матча, счет открыт так и не был. Стоить отметить, что "Байер "за 90 минут встречи пробил по воротам соперника 23 раза, в то время как "Рома" смогла нанести лишь один удар.
Лига Европы, 1/2 финала
Первый матч 0:1
"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Рома" (Рим, Италия) 0:0
Обзор матча:
Во втором полуфинале все решилось лишь в дополнительное время. "Севилья" и "Ювентус" пошли по сценарию первого поединка между собой и за 90 минут забили по одному голу. Их авторами стали Влахович и Сусо. Что интересно, оба вышли со скамейки запасных.
Все перешло в экстра-тайм, где сильнее оказалась "Севилья". Победный гол на 95-й минуте встречи забил Эрик Ламела, который тоже ранее появился на замену. Хоть и на 115-й минуте "андалусийцы" остались в меньшинстве из-за удаления защитника, однако "Ювентус" не смог сравнять счет и вылетел из турнира.
Лига Европы, 1/2 финала
Первый матч 1:1
"Севилья" (Севилья, Испания) – "Ювентус" (Турин, Италия) 2:1 (после д. ч.)
Голы: Сусо 71, Ламела 95 - Влахович 65
Изъятие: Акунья 115 (вторая желтая)
Обзор матча:
Финальный матч запланирован на 31 мая. Он состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене". "Севилья" и "Рома" впервые встретятся на таком высоком уровне – до этого они играли максимум в 1/8 финала ЛЕ.
Отметим, что "андалусийцы" являются рекордсменом по победам в Лиге Европы (Кубке УЕФА). На их счету шесть трофеев.
В то же время "Рома" ни разу не торжествовала у ЛЕ, однако однажды играла в финале. В 1990-м году римляне уступили "Интеру". А в пассиве "Севильи" нет ни одного поражения в финалах Лиги Европы.