Стали известны имена финалистов второго по престижности евротрофея.

В четверг, 18 мая, состоялись ответные матчи полуфинала Лиги Европы сезона 2022-2023 гг.. По их результатам сформировалась финальная пара, которая поборется за трофей.

Первым финалистом стала итальянская "Рома". Подопечные Жозе Моуринью в рамках ответного матча посетили немецкий Леверкузен, где встретились с "Байером".

Несмотря на давление "фармацевтов" на протяжении всего матча, счет открыт так и не был. Стоить отметить, что "Байер "за 90 минут встречи пробил по воротам соперника 23 раза, в то время как "Рома" смогла нанести лишь один удар.

Видео дня

Лига Европы, 1/2 финала

Первый матч 0:1

"Байер" (Леверкузен, Германия) - "Рома" (Рим, Италия) 0:0

Обзор матча:

Во втором полуфинале все решилось лишь в дополнительное время. "Севилья" и "Ювентус" пошли по сценарию первого поединка между собой и за 90 минут забили по одному голу. Их авторами стали Влахович и Сусо. Что интересно, оба вышли со скамейки запасных.

Все перешло в экстра-тайм, где сильнее оказалась "Севилья". Победный гол на 95-й минуте встречи забил Эрик Ламела, который тоже ранее появился на замену. Хоть и на 115-й минуте "андалусийцы" остались в меньшинстве из-за удаления защитника, однако "Ювентус" не смог сравнять счет и вылетел из турнира.

Лига Европы, 1/2 финала

Первый матч 1:1

"Севилья" (Севилья, Испания) – "Ювентус" (Турин, Италия) 2:1 (после д. ч.)

Голы: Сусо 71, Ламела 95 - Влахович 65

Изъятие: Акунья 115 (вторая желтая)

Обзор матча:

Финальный матч запланирован на 31 мая. Он состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене". "Севилья" и "Рома" впервые встретятся на таком высоком уровне – до этого они играли максимум в 1/8 финала ЛЕ.

Отметим, что "андалусийцы" являются рекордсменом по победам в Лиге Европы (Кубке УЕФА). На их счету шесть трофеев.

В то же время "Рома" ни разу не торжествовала у ЛЕ, однако однажды играла в финале. В 1990-м году римляне уступили "Интеру". А в пассиве "Севильи" нет ни одного поражения в финалах Лиги Европы.

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