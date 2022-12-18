Оливье Жиру получил травму колена в матче полуфинала ЧМ-2022 против сборной Марокко.

В воскресенье, 18 декабря, состоится финал ЧМ-2022 по футболу, в котором встретятся национальные сборные Франции и Аргентины.

Как сообщает издание L'Equipe, финал катарского мундиаля рискует пропустить лидер нападения "синих" Оливье Жиру.

По инфрмации источника, 36-летний форвард получил травму колена в матче 1/2 финала ЧМ против сборной Марокко. Именно из-за нее Жиру был заменен уже на 65-й минуте игры.

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Сообщается, что состояние колена нападающего сборной Франции ухудшилось в последние сутки.

Ожидается, что в поединке против Аргентины тренерский штаб сборной Франции выпустит центрального нападающего "Боруссии" Менхенгладбах Маркуса Тюрама. Именно его главный тренер французов Дидье Дешам наигрывал на позиции Оливье Жиру на вечерней тренировке 17 декабря.

Добавим, что на ЧМ-2022 в Катаре Оливье Жиру сыграл пять матчей и забил 4 гола. Всего на счету 36-летнего нападающего 53 гола в составе сборной Франции, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Напомним, финальный поединок чемпионата мира-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе "Лусаил-Айконик". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

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