"Верес" неожиданно отобрал очки у "Полесья" в рамках 16-го тура.

В пятницу, 1 декабря, состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором ривненский "Верес" принимал "Полесье".

Игра проходила на стадионе "Авангард" и завершилась вничью.

Счет в игре открыло "Полесье", автором гола стал полузащитник "волков" Борис Крушинский. Ассистировал ему Филипп Будковский. На 90+7-й Михаил Шестаков сравнял счет в игре, забив с передачи Жулио Сезара.

Видео дня

"Полесье" - "Верес" - 1:1

Голы: Крушинский, 68 - Шестаков, 90+7

"Полесье": Бойко, Смоляков, Гитченко, Чоботенко, Тейлор, Крушинский (Огиря 86), Кушниренко, Шастал (Макуана), Грицук, (Мустафаев 72), Козак, Будковский

"Верес": Паст, Шевченко (Баран 72), Сезар, Курко, Гакман, Кучеров, (Марусич 88), Кучеренко, Владислав Шарай, Сикейра (Близниченко 86), Дахновский (Шестаков 71), Гайдучик

Предупреждения: Тейлор 33, Сикейра 53, Кушниренко 63, Гакман 65, Близниченко 89, Смоляков 90+2, Макуана 90+4

"Полесье" набрало 31 балл и поднялось на второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Ривненский "Верес" с 12 очками занимает 14-ю позицию.

В следующем туре Украинской Премьер-лиги житомирский клуб "Полесье" сыграет против "Днепра-1", а "Верес" встретится с донецким "Шахтером".

Вас также могут заинтересовать новости: