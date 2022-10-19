"Днепр-1" не смог обыграть "Ингулец" в номинально домашней игре.

В среду, 19 октября, в рамках восьмого тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал "Ингулец".

Поединок проходил в Ужгороде и завершился вничью 2:2.

Голами в составе хозяев поля отличились Владимир Адамюк, забивший с передачи Амаша на 45+1 минуте встречи и Александр Пихаленок - на 68-й минуте игры.

За "Ингулец" два мяча забил Артем Смоляков. На 55-й минуте матча 19-летний игрок забил с передачи Тараса Сакива, а на 66-й ему ассистировал Владислав Клименко.

"Днепр-1" - "Ингулец" - 2:2

Голы: Адамюк, 45+1, Пихаленок, 68 - Смоляков, 55, 66

"Днепр-1": Юрчук, Амаш, Сваток, Логинов (Громов, 59, Балули, 80), Адамюк (Танчик, 70), Рубчинский (Назаренко, 59), Сарапий, Бланко (Когут, 81), Пихаленок, Гуцуляк, Довбик

"Ингулец": Кучер, Сакив, Ченбай, Павлов, Сидоренко, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 76), Клименко (Марусич, 85), Кухарук, Нагиев (Одарюк, 76), Запорожец (Коробенко, 90+2)

Предупреждения: Ченбай, 75, Кучер, 82

Обзор матча:

Отметим, что "Днепр-1" впервые потерял очки в текущем сезоне чемпоината Украины. Ранее команда Александра Кучера выиграла 6 из 6 матчей.

В активе днепрян 19 набранных очков и они идут на первой строчке в турнирной таблице УПЛ. "Ингулец" сыграл 7 матчей, в которых набрал всего 4 очка. Команда идет на 14-й строчке в турнирной таблице первенства.

Добавим, что в этот день также состоялся поединок "Ворсклы" и "Руха". Победу в этой игре со счетом 1:0 праздновали львовяне.

Также сегодня состоятся матчи "Шахтера" и "Колоса" и "Мтеллиста-1925" и "Миная".

Напомним, во вторник, 18 октября, были сыграны три матча в рамках этого тура, в которых "Верес" обыграл "Львов" (3:1), "Заря" нанесла разгромное поражение "Черноморцу" (4:0), а "Кривбасс" уступил "Александрии" (0:2).

В заключительном матче 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" должно было сыграть против "Металлиста" 20 октября, однако этот поединок был перенесен на неопределнный срок.

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