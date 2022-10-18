"Верес", "Александрия" и "Заря" добыли победы в 8-м туре УПЛ.

Во вторник, 18 октября, были сыграны три матча в рамках восьмого тура чемпионата Украины по футболу.

В первом матче игрового дня "Львов" на собственном поле проиграл ривненскому "Вересу" со счетом 1:3.

Первыми вперед вышли в этой игре хозяева поля - отличился Владислав Бугай. Однако всего три минуты понадобилось подопечным Юрия Вирта, чтобы сравнять счет. Дебютный гол в этом сезоне забил Николай Гайдучик.

В середине второго тайма гости в течение двух минут решили исход встречи. Голы на свой счет записали Семен Вовченко и Станислав Шарай.

"Львов" - "Верес" - 1:3

Голы: Бугай, 14 - Гайдучик, 17, Вовченко, 67, Шарай, 69

"Львов": Пономаренко, Бусько (Якимов, 70), Муравский (Вовкун, 46), Крушинский (Никитюк, 46), Мильченко, Полегенько, Васильев, Шишка (Мышенко, 56), Бойко, Ныч (Михайлов, 74), Бугай

"Верес": Когут, Гагун, Курко, Вовченко, Пасич, Клец (Лебеденко, 80), Кучеров, Сергийчук (С. Шестаков, 81), С. Шарай, В. Шарай (Квасный, 88), Гайдучик (М. Шестаков, 78)

Предупреждения: Мильченко, Крушинский, Бусько, Шишка, Вовкун, Васильев, Мышенко - Гагун, В. Шарай, Сергийчук

Обзор матча:

"Александрия" в этом туре принимала на своем поле "Кривбасс". Игра получилась очень боевой и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Открыть счет "Александрии" помог хавбек "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский, забивший гол в собственные ворота на 7-й минуте игры.

Удвоил преимущество хозяев поля и установил окончательный счет на табло Максим Третьяков, забивший на 61-й минуте с передачи Владислава Калитвинцева.

"Александрия" – "Кривбасс" - 2:0

Голы: Хомченовский, 7 (авт.), Третьяков, 60

"Александрия": Билык, Цуриков, Бабогло, Дячук, Мирошниченко, Рыбалка (Мельник, 78), Дришлюк, Демченко (Ковалец, 46), Третьяков, Кожушко (В. Волошин, 46), Калитвинцев (Шулянский, 88)

"Кривбасс": Сарнавский, Якимец, Стецьков (Зотько, 70), Ловрич, Опанасенко (Никитишин, 71), Капич, Хомченовский, Н. Волошин, Татарков, Задерака, Хобленко (Устименко, 40)

Предупреждения: Бабогло, 33, Дячук, 49, Рыбалка, 73, Мельник, 90+1 - Задерака, 34, Устименко, 52, Н. Волошин, 80

Удаления: Дячук, 74 (второе предупреждение) - Н. Волошин, 80 (второе предупреждение)

Обзор матча:

В третьем матче игрового дня одесский "Черноморец" с разгромным счетом проиграл луганской "Заре" (0:4).

Все вопросы о победителе были закрыты еще в первом тайме. "Черно-белые" отметились тремя взятиями ворот в исполнении Сергея Булецы, Назария Русина и Игоря Кирюханцева, который забил свой третий гол в трех матчах за "Зарю".

Окончательный счет поединка установил Евгений Шахов, для которого этот гол стал дебютным в составе команды Патрика Ван Леувена.

"Черноморец" - "Заря" - 0:4

Голы: Булеца, 17, Кирюханцев, 30, Русин, 44, Шахов, 87

"Черноморец": Непогодов, Салюк (Штогрин, 46), Ермаков, Джеймс, Путря (Гладкий, 67), Наумец (Бадибанга, 46), Юсов, Бобко (Фили, 66), Брагару, Кузык (Литвиненко, 76), Политыло

"Заря": Мацапура, Данченко, Имереков, Батагов, Бутко, Шахов, Кирюханцев (Лунев, 89), Чурко (Бражко, 73), Булеца (Михайленко, 90), Русин (Алефиренко, 78), Нагнойный (Антюх, 73)

Предупреждение: Шахов

Обзор матча:

УПЛ: турнирное положение команд

"Верес" благодаря победе над ФК "Львов" смог подняться на третье место, имея в активе 14 очков. "Львов" с 5 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.

Луганская "Заря" поднялась на четвертое место, набрав 13 баллов. "Александрия" расположилась вслед за "Зарей", на 5-й строчке также с 13 очками.

"Кривбасс" набрал три очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. "Черноморец" остается пока худшей командой УПЛ с двумя набранными баллами за семь игр.

Лидирует в чемпионате УПЛ "Днепр-1". У команды Александра Кучера 18 набранных очков за 6 сыгранных матчей.

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