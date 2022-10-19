Матч "Динамо" - "Металлист" был запланирован на 20 октября.

Поединок киевского "Динамо" против харьковского "Металлиста" в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги не состоится в запланированную дату.

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", игра была перенесена на неопределенный срок.

Отмечается, что центральный матч 8-го тура УПЛ был перенесен по причине эскалация войны РФ против Украины.

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"Матч 8-го тура украинской Премьер-лиги "Динамо" - "Металлист", запланированный на четверг, 20 октября, перенесен на неопределенный срок в связи с ситуацией, которая сложилась в столице Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, по соображениям безопасности перенесли и поединок Чемпионата юношеских команд между "Динамо" U-19 и "Металлистом" U-19. Новые даты матчей объявят позже.

Добавим, что в рамках 7-го тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" проиграло донецкому "Шахтеру" со счетом 1:3.

"Динамо" сыграло 6 матчей в нынешнем сезоне УПЛ, в которых сумело набрать лишь 9 очков. В турнирной таблице первенства Украины "бело-синие" занимают 9-ю позицию.

Стоит отметить, что матч "Динамо" - "Металлист" стал единственной игрой 8-го тура УПЛ, которую решили перенести.

Во вторник, 18 октября, были сыграны три матча в рамках этого тура, в которых "Верес" обыграл "Львов" (3:1), "Заря" нанесла разгромное поражение "Черноморцу" (4:0), а "Кривбасс" уступил "Александрии" (0:2).

Еще четыре матча 8-го тура УПЛ будут сыграны в среду, 19 октября.

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