"Боруссия" М во второй раз в этом сезоне побеждает "Баварию".

В пятницу, 7 января, в первом матче 18-го тура Бундеслиги мюнхенская "Бавария" принимала на своем поле менхенгладбахскою "Боруссию". Игра завершилась сенсационной победой гостей.

Коллектив Юлиана Нагельсманна сумел отличиться первым по завершении стартовой четверти игрового часа, однако не только не удержал преимущество до перерыва, но и проиграл первый тайм, а затем и всю игру в последствии.

В составе мюнхенцев гол забил польский форвард Роберт Левандовски на 18-й минтуе игры. За гостей забивали Нойхаус и Лайнер на 27-й и 31-й минутах поединка.

"Бавария" - "Боруссия" М - 1:2

Голы: Левандовски, 18 - Нойхаус, 27, Лайнер, 31

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Павар, Зюле, Забитцер, Гнабри, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Тилльман (Копадо, 75).

"Боруссия" М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Янчке (Бейер, 67), Лайнер (Херрманн, 79), Крамер (Бенеш, 79), Нойхаус (Плеа, 67), Коне, Нетц, Эмболо, Штиндль (Тюрам, 90).

Предупреждение: Штиндль.

Обзор матча:

Мюнхенский клуб, таким образом, ни разу не смог одержать победу над "Гладбахом" в трех матчах в этом сезоне.

В августе прошлого года в 1-м туре чемпионата Германии команды сыграли вничью – 1:1. В октябре во 2-м раунде Кубка Германии "Боруссия" победила со счетом 5:0.

Таким образом, у "Баварии" два поражения и ничья с этим соперником, общий счет – 2:8.

В субботу "Байер" сыграет с "Унионом", "Лейпциг" встретится с "Майнцом", дортмундская "Боруссия" отправится на выезд к "Айнтрахту".

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