"Фрозиноне" разгромил "Наполи" и вышел в 1/4 финала Кубка Италии по футболу.

Во вторник, 19 декабря, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Италии по футболу, в котором "Наполи" принимал "Фрозиноне".

Игра проходила на стадионе "Диего Армандо Марадона" и завершилась разгромным поражением неаполитанцев.

Первый тайм команды завершили без забитых голов. Во втором тайме футболисты "Фрозиноне" забили четыре гола. На 65-й минуте счет открыл Энцо Барренечеа. Спустя пять минут Джузеппе Казо удвоил преимущество гостей. Еще два мяч "Фрозиноне" забил в компенсированное время - отличились Валид Хеддира и Абду Харруи.

Видео дня

"Наполи" - "Фрозиноне" - 0:4

Голы: Барренечеа 65, Казо 70, Хеддира 90+1 (пен), Харруи 90+5

"Наполи": Голлини, Дзаноли, Эстигор, Натан, Руи (Ди Лоренцо 54), Демме (Лоботка 54), Гаэтано, Каюст, Линдстрем (Политано 73), Симеоне (Осимхен 63), Распадори (Кварацхелия 63)

"Фрозиноне": Черофолини, Околи, Монтеризи, Лусуарди (С. Романьоли 86), Гарритано, Барренечеа, Бурабия (Харруи 66), Брешианини (Гелли 66), Квернадзе (Лирола 46), Хеддира, Казо (Суле 72)

Предупреждения: Каюст 61, Гаэтано 74, Политано 85 - Бурабия 42, Квернадзе 45+1, Казо 70, Харруи 80, Монтеризи 89

Обзор матча:

Стоит отметить, что неаполитанцы проиграли в Кубке Италии с разницей в 4 гола впервые за 65 лет - в 1958 году был разгром от "Лацио" с тем же счетом (0:4).

Свой следующий поединок "Наполи" сыграет против "Ромы" в рамках чемпионата Италии. "Фрозиноне", в свою очередь, встретится с туринским "Ювентусом".

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