"Бавария" за полчаса пропустила четыре мяча и неожиданно проиграла.

В субботу, 12 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу "Бавария" довольно неожиданно проиграла середняку "Бохуму" со счетом 2:4.

Матч для лидера Бундеслиги начался с гола Левандовски, на который хозяева быстро ответили усилиями Антви-Анджея. Далее случилось невероятное и "Бохум" забил еще трижды до перерыва, поставив перед подопечными Нагельсманна очень сложную задачу.

Весь второй тайм мюнхенцы провели в атаке, однако сумели лишь сократить отставание - вновь отличился Левандовски, точно пробив по воротам из пределов штрафной.

Чемпионат Германии. 22-й тур

"Бохум" - "Бавария" - 4:2

Голы: Антви-Анджей, 14, Локадия, 38 (пен.), Гамбоа, 40, Холтманн, 44 - Левандовски, 9, 75

"Бохум": Эссер, Данило Соарес, Ляйтш, Белла-Кочап, Гамбоа (Стафилидис, 72), Реджбечай (Машович, 90), Остерхаге, Лосилла, Хольтманн (Пантович, 80), Локадия (Польтер, 80), Антви-Аджей (Асано, 80)

"Бавария": Ульрайх, Люка Эрнандес, Упамекано (Толиссо, 46), Зюле, Павар, Киммих, Мюллер (Чупо-Мотинг, 64), Гнабри, Коман (Забитцер, 75), Сане, Левандовски

Предупреждения: Реджбечай, Гамбоа, Павар.

Видео голов:

В воскресенье, 13 февраля, у "Боруссии" Дортмунд появится возможность сократить отставание от лидера.

Результаты других матчей дня:

"Боруссия" М - "Аугсбург" - 3:2

Голы: Коне, 30, Хофманн, 46, Бенсебаини, 67 - Иаго, 55, Финнбогасон, 90

"Айнтрахт" - "Вольфсбург" - 0:2

Голы: Крузе, 28, Лукебакио, 90

"Фрайбург" - "Майнц" - 1:1

Голы: Петерсен, 70 - Хак, 31

"Гройтер Фюрт" - "Герта" - 2:1

Голы: Хргота, 1, 71 - Гехтер, 83

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