"Эвертон" набрал 10 очков и поднялся на 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

В четверг, 7 декабря, состоялся поединок 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" принимал "Ньюкасл".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и сенсационно завершился разгромной победой хозяев поля.

Первый тайм команды закончили без забитых голов. Во второй половине встречи "Эвертон" поразил ворота соперника трижды. На 79-й минуте гол в составе "ирисок" забил Двайт Макнил. На 86-й минуте Абдулае Дукуре удвоил преимущество хозяев поля, забив после передачи Джека Харрисона. На 90+8-й минуте точку в игре поставил Бету, забив третий мяч в ворота "Ньюкасла".

Видео дня

"Эвертон" - "Ньюкасл" - 3:0

Голы: Макнил, 79, Дукуре, 86, Бету, 90+8

"Эвертон": Пикфорд, Коулман (Паттерсон, 67), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко, Харрисон, Янг, Гуйе, Макнил, Дукуре, Калверт-Льюин (Бету, 85)

"Ньюкасл": Дубравка, Триппьер, Ласселс (Крафт, 90), Шер, Ливраменто, Майли (Ритчи, 90), Гимараес, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Гордон

Предупреждения: Гуйе (35), Калверт-Льюин (83), Бету (87)

Отметим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7,0 балла.

Победа в этой игре позволила "Эвертону" набрать 10 очков и покинуть зону вылета. "Ириски" поднялись на 17-е место. "Ньюкасл" с 26 очками занимает 7-е место.

В следующем туре чемпионата Англии "Эвертон" сыграет против лондонского "Челси", а "Ньюкасл" встретится с "Тоттенхэмом".

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