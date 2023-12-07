В рамках 16-го тура в Ливерпуле встретятся команды украинцев Виталия Миколенко и Михаила Мудрика.

В воскресенье, 10 декабря, состоится поединок 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Эвертон" украинца Виталия Миколенко примет лондонский "Челси", цвета которого защищает Михаил Мудрик.

Игра пройдет на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

"Челси" за 15 сыгранных матчей набрал 19 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Эвертон" с 7 баллами идет на 18-й позиции.

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В рамках 15-го тура "Челси" с Михаилом Мудриком в составе проиграл в гостях "Манчестер Юнайтед" (1:2). Украинский вингер отличился голевой передачей в этой встрече. "Эвертон" в своей прошлой игре победил "Ноттингем" со счетом 1:0.

В прошлом сезоне "Эвертон" ни разу не смог победить "Челси". Матч первого круга завершился победой "синих" со счетом 1:0. В поединке второго круга команды разошлись миром (2:2).

Эвертон - Челси: прогноз

Фаворитом матча "Эвертон" - "Челси" по мнению аналитиков является команда Михаила Мудрика. Ставки на победу "синих" принимаются с коэффициентом 2,28. Победа Виталия Миколенко и компании оценивается коэффициентом 3,20. Ничья - 3,55.

На гол "Эвертона" в игре с "Челси" можно сделать ставку с коэффициентом 1,33. Гол лондонского коллектива оценивается коэффициентом 1,23.

По мнению экспертов, наиболее вероятным исходом матча "Эвертон" - "Челси" является ничья со счетом 1:1. Ставки на такой результат принимаются с коэффициентом 7,10.

Эвертон - Челси: трансляция

На территории Украины в прямом эфире матч "Эвертон" - "Челси" можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Кроме того, трансляция этой игры будет доступна на Киевстар ТВ, а по промокоду UNIANSPORTS вы можете получить премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

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