Приход Зидана в "Реал" может стать ключом к трансферу Мбаппе.

Именитый французский тренер Зинедин Зидан может вернуться в "Реал" и в третий раз возглавить мадридский клуб.

Как сообщает издание El Chiringuito, именно 51-летний специалист является приоритетным кандидатом на должность главного тренера "сливочных".

Как известно, контракт нынешнего наставника "Реала" Карло Анчелотти истекает летом 2024 года. Продлевать соглашение стороны, видимо, не планируют. Особенно учитывая то, что итальянский специалист уже нашел себе новое место работы.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти станет новым главным тренером национальной сборной Бразилии. В местной федерации футбола подтвердили достижение соглашения с итальянцем. Карлетто должен приступить к работе с "селесао" следующим летом.

Стоит отметить, что Зинедин Зидан уже больше двух лет находится без работы после ухода из "Реала" летом 2021 года.

По сведениям источника, приход Зидана на должность наставника "Реала" станет ключом к трансферу звездного французского нападающего Килиана Мбаппе, за которым давно охотится Флорентино Перес.

Ранее Мбаппе отказался продлевать контракт с ПСЖ, следовательно, летом 2024 года он станет свободным агентом и "Реал" может заполучить его бесплатно. А если тренером "Реала" будет Зидан, то шансы на переезд Килиана в Мадрид значительно возрастут.

Напомним, Зинедин Зидан дважды возглавлял "Реал": с 2016-го по 2018-й, а также с 2019-го по 2021 год. Французский специалист является одним из самых успешных тренеров в истории мадридского клуба. Под его руководством "сливочные" дважды становились чемпионами Испании и трижды выигрывали Лигу чемпионов.

Вас также могут заинтересовать новости: