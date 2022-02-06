Команды не смогли забить ни одного гола за 120 минут игры и определяли победителя в серии пенальти.

В воскресенье, 6 февраля, состоялся финальный поединок Кубка африканских наций-2021.

В решающем матче турнира встретились сборные Сенегала и Египта. Игра проходила на стадионе "Стад д'Олембе" в Яунде (Камерун).

В самом дебюте игры Сенегал имел идеальную возможность повести в счете, но главная звезда команды Садио Мане не смог реализовать пенальти, пробив выше ворот.

В первом тайме преимущество было на стороне Сенегала, который больше владел мячом и больше атаковал, однако реализовать свои моменты не удалось сенегальским футболистам.

Второй тайм проходил по аналогичному сценарию, что и первый. Египет за второй тайм не смог ни разу попасть в створ ворот соперника, нанеся всего за второй тайм лишь два удара. Сенегал же атаковал больше, больше бил по воротам египтян, но, как и первый, второй тайм завершился также без забитых голов.

В дебюте первого экстра тайма Бамба Дьенг имел потрясающую возможность, чтобы открыть счет в игре. На 92-й минуте он вышел один на один с вратарем сборной Египта, однако удар форварда Сенегала Мохамед Абугабаль парировал.

Как не старались футболисты обеих команд, но забить им так и не удалось ни одного гола за 120 минут игры.

В итоге победителя финала определяли в серии послематчевых пенальти. Более мастеровитыми в исполнении одинадцатиметровых ударов оказались футболисты сборной Сенегала, которые и стали обладателями Кубка Африки.

Сенегал - Египет - 0:0 (пенальти 4:2)

Сенегал: Э.Менди, Буна Сарр, Кулибали, Диалло, Сисс, Н.Менди, Куяте (П.Гуйе, 66), И.Сарр (Б.Диа, 77), И.Гуйе, Мане, Дьеду (Дьенг, 77)

Египет: Мохамед Абугабаль, Абул-Фетух, Хамди, Абдель Монем, Ашур, Эль-Сулейя (Трезеге, 59), Эль-Ненни, Фати (Лашин, 99), Мармош (Зизо, 59), Мостафа Мохамед (Хамди, 59), Салах

Предупреждения: Н.Менди, 17, Кулибали, 44, Диалло, 54, Мане, 88 - Абдель Монем, 5, Фати, 37

На 7-й минуте Мане не реализовал пенальти

Полный матч:

Для сборной Сенегала это первая в истории победа на Кубке африканских наций. До этого они выходили в финал два раза, но оба раза проигрывали.

Отметим также, что в этом матче друг другу противостояли два лидера "Ливерпуля" и друзья вне поля Мохамед Салах и Садио Мане.

Напомним, в субботу, 5 февраля, в рамках Кубка Африки был сыгран поединок за 3-е место. В этом матче победу праздновала сборная Камеруна, которая совершила феноменальный камбэк в битве с Буркина-Фасо. Отыгравшись с 0:3, камерунцы обыграли соперника в серии пенальти.

Кубок африканских наций-2021: главное