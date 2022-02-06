Камерунские футболисты продемонстрировали бешеную жажду к победе.

Сборные Камеруна и Буркина-Фасо сыграли между собой поединок за третье место на Кубке африканских наций.

Матч прошел по сценарию легендарного стамбульского финала Лиги чемпионов, когда "Ливерпуль" победил "Милан", отыгравшись с 0:3.

Буркина-Фасо по состоянию на 70-ю минуту имела преимущество в три мяча, но за последние 20 минут основного времени умудрилась растранжирить такой гандикап. Камерун трижды забил и перевел игру в овертаймы. Дубль оформил экс-нападающий "Порту" и "Бешикташа" Венсан Абубакар.

Обладатель бронзовых медалей определялся в серии послематчевых пенальти. Игроки Камеруна забили все свои удары, а полузащитник Буркина-Фасо промахнулся и его команда проиграла.

Камерун был обладателем Кубка Африки в 2017 году. На этот раз они были страной-хозяйкой соревнований и смогли выиграть бронзовые награды.

6 февраля в 21:00 по киевскому времени в финале сыграют Египет и Сенегал.

Буркина-Фасо - Камерун - 3:3 (после серии пенальти - 3:5)

Голы: Яго, 24, Онана, 43 (в свои ворота), Д. Оуттара, 49 - Бахокен, 71, Абубакар, 85, 88

Буркина Фасо: Ф. Оудраго (Савадого, 90), Каборе, С. Оуттара, Э. Тапсоба, Яго, Туре, И. Оуттара, Траоре (Банде, 87), Сангаре, А. Тапсоба (Эрик, 87), Д. Оуттара (Конате, 90)

Камерун: А. Онана, Мбаизо, Онгене, Мукоди, Битоло, Гует (Абубакар, 46), Ж. Онана, Бассогог (Экамби, 54), Кунде, Ганаго (Нгамалеу, 46), Бахокен

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