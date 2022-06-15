Сборная Италии пропустила пять голов в одном матче впервые с 1957 года.

Во вторник, 14 июня, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги наций сборная Германии на своем поле принимала Италию. Встреча завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:2.

Немцы вышли вперед уже на 10-й минуте встречи благодаря точному удару Йозуа Киммиха, а перед самым перерывом Илкай Гюндоган удвоил преимущество своей команды.

На старте второй половины встречи отличился Томас Мюллер, а затем дубль оформил Тимо Вернер, причем всего за две минуты.

В конце поединка итальянцы все же сумели забить два гола – на 78-й минуте отличился Вилли Ньонто, а в компенсированное время точный удар совершил Алессандро Бастони.

Германия – Италия – 5:2

Голы: Киммих, 10, Гюндоган, 45+4, Мюллер, 51, Вернер, 68, 69 – Ньонто, 78, Бастони, 90+4

Германия: Нойер, Клостерманн, Зюле (Та, 87), Рюдигер, Раум, Гюндоган (Штах, 88), Киммих, Й. Хофманн (Гнабри, 64), Мюллер (Мусиала, 75), Сане, Вернер (Нмеча, 75)

Италия: Доннарумма, Калабрия, Манчини (Скамакка, 78), Бастони, Спинаццола (Димарко, 65), Фраттези (Капрари, 46), Кристанте, Барелла, Политано (Луис Фелипе, 44), Распадори (Скальвини, 46), Ньонто

Предупреждения: Рюдигер (61), Сане (82)

Обзор матча:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал поражение своей команды.

"Печально так завершать июньскую часть Лиги наций - но Германия хороша, и мы это знали. Мы дали им слишком много пространства в первом тайме. Были и хорошие моменты, несмотря на результат, но в любом случае это печально.

Были ошибки, потому что мы не действовали в защите как единое целое. Кое-что не сработало. Мы пытались восстановиться и пошли на риск. Будут и хорошие моменты, и плохие. Посмотрим, что будет в сентябре. У нас было много молодых футболистов, мы создали четыре или пять острых моментов, но Германия сыграла лучше", - приводит слова Манчини Sky Sport Italia.

Стоит отметить, что сборная Италии пропустила пять голов в одном матче впервые с 1957 года. Тогда "Скуадра Адзурра" проиграла сборной Венгрии со счетом 1:6 в Кубке Центральной Европы, первом европейском международном футбольном соревновании, проводившемся с 1927 по 1960 год.

К слову, сборная Венгрии выступает с Италией в одной группе Лиги наций. В паралельном матче венгры играли в гостях против сборной Англии и нанесли англичанам крупнейшее поражение за последние 94 года.

После четырех туров сборная Венгрии лидирует в квартете А3, набрав семь очков. Второй идет Германия с шестью баллами, а третьей - Италия с пятью пунктами в активе. Замыкает таблицу Англия, у которой два очка.

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